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Ватикан: Мы не будем давать оценки созданию автокефалии на Украине

Политика

Ранее МИД Украины заявил, что Ватикан одобрил создание автокефалии на Украине

Ватикан, 27 сентября 2018, 08:53 — REGNUM  Апостольская нунциатура (посольство Ватикана) исправила заявление о том, что Святой престол уважает «решение украинского народа о создании единой поместной церкви», сообщает 26 сентября пресс-служба дипломатического ведомства.

Ранее МИД Украины опубликовал информацию о том, что секретарь по межгосударственным отношениям Святого престола Пол Ричард Галахер заявил следующее: «Святой престол уважает решение украинского народа о создании единой поместной церкви».

В сообщении Апостольской нунциатуры отмечается, что создание автокефалии на Украине — это внутреннее дело православной церкви, поэтому Святой престол никакой оценки этому не давал и давать не будет.

Напомним, ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Украина «должна получить автокефалию».

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Автокефалия Украинской православной церкви
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