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Готово ли государство к снижению смертности в России?

Политика

Для того чтобы снизить смертность в России к 2024 году до уровня не выше на 10,9 на 1 тыс. населения (как рассчитывает правительство), потребуются значительные финансовые средства и коррекция прежних принципов формирования бюджета, полагает эксперт

Готово ли государство к снижению смертности в России?
Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)

Москва, 27 сентября 2018, 08:39 — REGNUM  Намерение снизить смертность трудоспособного населения России, о котором сказано в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года, весьма похвально, считает врач высшей категории Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM планы правительства к 2024 году снизить показатели смертности до уровня не выше 10,9 на 1 тыс. населения, он также отметил:

«По моему мнению, достижение таких целей предполагает привлечение значительных ресурсов прежде всего на финансирование различных направлений социальной сферы, что может потребовать проведения соответствующей бюджетной политики и даже коррекции прежних принципов формирования бюджета. Готово ли к этому государство — вопрос пока остается открытым».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее российское правительство обнародовало планы о предотвращении преждевременной смертности и снижении смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ объявило о планах по снижению смертности к 2024 году

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