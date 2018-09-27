Пушков: Макрон набирает политические очки, критикуя Трампа

Москва, , 04:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении в Генассамблее ООН через критику американского президента Дональда Трампа пытается добиться политической «капитализации», заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Twitter.

«Выступая в ООН, Макрон попытался добиться своей «капитализации» через незавуалированную критику доктрины Трампа. Дружба дружбой, а политический табачок — врозь. Но заявку Макрона на роль одно из лидеров современного мира подрывает сильное ослабление его позиций в самой Франции», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не будет заключать торговые соглашения с государствами, не соблюдающими Парижское соглашение о климате. Напомним, США вышли из Парижского соглашения в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал соблюдать Парижское соглашение