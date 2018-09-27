Медведев оценил конструктивную позицию Финляндии по «Северному потоку — 2»

Хельсинки, , 01:29 — REGNUM Президент Дмитрий Медведев поблагодарил Финляндию за конструктивную позицию по газопроводу «Северный поток — 2». Соответствующее заявление глава правительства РФ сделал во время встречи с финским коллегой Юхой Сипиля.

Медведев отметил, что на финском участке работы по строительству газопровода уже идут с 5 сентября. Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в экологичных технологиях, которыми располагает Финляндия. В частности, одними из таких технологий российский премьер-министр назвал разработки в области утилизации отходов.

«Есть ряд интересных взаимовыгодных инициатив в промышленности, строительстве, телекоммуникациях, образовании. В общем, по целому ряду проектов работа, естественно, будет продолжена», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля заявил, что российские и финские компании будут совместно решать проблему обезвреживания полигона опасных отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом.

Как подчеркнул российский премьер-министр, вероятно, этим вопросом будут заниматься финский концерт «Фортум» и российская корпорация «Росатом».

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