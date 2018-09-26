Четверг, 27 Сентября 2018 года
00:21:58 МСК

Порошенко уведомил генсека ООН о непродлении договора о дружбе с Россией

Политика

Киев намерен распространить соответствующую ноту в качестве официального документа на 73-й сессии Генассамблеи ООН

Порошенко уведомил генсека ООН о непродлении договора о дружбе с Россией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Отдать концы

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 22:30 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева разорвать договор о дружбе с Россией. Об этом сообщил 26 сентября пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своём микроблоге в Twitter.

«Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту относительно решения Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией», — написал пресс-секретарь.

По его словам, нота украинской стороны также будет «распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН».

Напомним, накануне в МИД России сообщили, что получили официальное уведомление от Киева о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года. Предполагается, что действие соглашения будет прекращено с 1 апреля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия получила ноту от Украины о разрыве договора о дружбе

Читайте развитие сюжета: Порошенко обсудил с генсеком ООН введение миротворцев в Донбасс

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить