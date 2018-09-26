Порошенко уведомил генсека ООН о непродлении договора о дружбе с Россией

Нью-Йорк, США, , 22:30 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Киева разорвать договор о дружбе с Россией. Об этом сообщил 26 сентября пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко в своём микроблоге в Twitter.

«Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту относительно решения Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией», — написал пресс-секретарь.

По его словам, нота украинской стороны также будет «распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН».

Напомним, накануне в МИД России сообщили, что получили официальное уведомление от Киева о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года. Предполагается, что действие соглашения будет прекращено с 1 апреля 2019 года.

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