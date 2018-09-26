Сенатор от Воронежской области снова стала вице-спикером Совета Федерации

Москва, , 20:05 — REGNUM Сенатор от Воронежской области Галина Карелова вновь избрана заместителям председателя Совета Федерации. Решение было принято 26 сентября в рамках первого заседания осенней сессии Совета Федерации РФ, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Заместителем председателя СФ также переизбрали Ильяса Умаханова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала Галину Карелову как человека, который отличается ответственностью, профессионализмом, обладает большим опытом работы, и предложила вновь избрать ее своим заместителем. Предложение было поддержано сенаторами.

Как сообщало ИА REGNUM, указом губернатора Воронежской области Александра Гусева от 15 сентября Галина Карелова наделена полномочиями члена Совета Федерации — представителя от правительства Воронежской области. Это уже второй срок Кареловой на посту сенатора от региона.

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