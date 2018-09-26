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В Иваново формируют новый состав региональной Общественной палаты

Политика

Число членов ОП сокращено в два раза

Иваново, 26 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  В Ивановской области объявлено о начале формирования шестого состава Общественной палаты региона, сообщила 26 сентября пресс-служба облправительства.

Выдвинуть своих кандидатов в члены Общественной палаты региона имеют право некоммерческие организации, которые работают в области — заявления принимают в течение 30 дней, с 25 сентября.

Отметим, что по сравнению с Общественной палатой региона предыдущего созыва число членов ОП нового состава существенно сократится — с 47 до 24. Треть из членов ОП будет утверждена указом губернатора Ивановской области, треть — постановлением Ивановской областной думы, треть — решением членов Общественной палаты.

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Общественная палата РФ и региональные общественные палаты
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