В Иваново формируют новый состав региональной Общественной палаты

Иваново, , 15:42 — REGNUM В Ивановской области объявлено о начале формирования шестого состава Общественной палаты региона, сообщила 26 сентября пресс-служба облправительства.

Выдвинуть своих кандидатов в члены Общественной палаты региона имеют право некоммерческие организации, которые работают в области — заявления принимают в течение 30 дней, с 25 сентября.

Отметим, что по сравнению с Общественной палатой региона предыдущего созыва число членов ОП нового состава существенно сократится — с 47 до 24. Треть из членов ОП будет утверждена указом губернатора Ивановской области, треть — постановлением Ивановской областной думы, треть — решением членов Общественной палаты.