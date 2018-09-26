В Кремле рассказали о рабочем графике Путина на предстоящие два дня

Москва, , 15:15 — REGNUM В четверг, 27 сентября, президент России Владимир Путин посетит Азербайджан и Таджикистан. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, утром 27 сентября Путин вылетит в Баку, где в рамках форума регионов России — Азербайджана пройдет встреча российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также в планах российского президента — посещение соревнований по дзюдо, чемпионат мира по этому виду спорта проходит в настоящее время в Баку.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что вечером 27 сентября Путин прилетит в Душанбе, где будет присутствовать на неформальном обеде. Песков отметил, что в пятницу, 28 сентября, российский лидер примет участие в мероприятиях в рамках совета глав государств СНГ.