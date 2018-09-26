Власти Испании посетят Кубу впервые с 80-х годов

Нью-Йорк, США, , 14:28 — REGNUM

Куба и Испания договорились об официальном визите главы правительства и короля Испании в Гавану, передает телеканал N-TV.

Премьер-министр Испании Педро Санчес и председатель Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель провели встречу 26 сентября в кулуарах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Санчес принял приглашение кубинского лидера посетить Кубу как можно скорее.

Источники в канцелярии премьер-министра утверждают, что визит премьер-министра может состояться в ноябре, когда он отправится в Гватемалу для участия в Иберо-американском саммите. Король Испании Фелипе VI мог бы отправиться с визитом на Кубу в следующем году, когда кубинская столица будет отмечать свое 500-летие.

Как сообщало ИА REGNUM, последний официальный визит главы испанского правительства на Кубу состоялся в 1986 году. Король Испании никогда не совершал официального визита на остров, несмотря на интенсивные связи между народами Кубы и Испании. Хуан Карлос I присутствовал на кубинской земле в 1999 году на Иберо-американском саммите.

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