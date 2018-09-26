Премьер Косова встретился в Нью-Йорке с заместителем госсекретаря США

Нью-Йорк, США, , 15:13 — REGNUM В Нью-Йорке состоялась встреча между заместителем государственного секретаря США, главой Бюро по предотвращению и стабилизации конфликтов Питом Марокко и премьер-министром частично признанной Республики Косово Рамушем Харадинаем. На встрече обсуждалось участие Косова в борьбе с экстремизмом и радикализмом и меры, предпринятые властями с целью внутренней консолидации края, установления господства права и общего усиления механизмов обеспечения безопасности.

Премьер-министр Харадинай сообщил Марокко о достижениях Косова при проведении реформ, в экономическом развитии и в области защиты законности и порядка, сообщает албанское новостное агентство «Медиат Шчиптаре».

«Правительство работает над усилением порядка и закона. В нашей стране функционируют эффективные институты, которые могут внести вклад в обеспечение спокойствия как внутри страны, так и в регионе», — заявил косовский политик, подчеркнув, что усиление вовлеченности страны в международное сотрудничество посредством вступления в международные организации даст ей возможность внести свой вклад в обеспечение устойчивого мира.

Пит Марокко заявил, что США отдает должное успехам, достигнутым Косовом в своем развитии.