Киргизия хочет стать временным членом Совета Безопасности ООН

Бишкек, , 13:21 — REGNUM «Глобальная политическая, экономическая и экологическая ситуация меняется быстро. Продолжается рост цен, недостаток ликвидности и «война санкций» в экономике. Несмотря на место порождения этих проблем, они касаются всех, особенно малых стран с открытой экономикой», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер рассказал участникам заседания о достижениях республики за последние несколько лет, особо обозначив «политическую и социальную стабильность», а также «развитие парламентской демократии». После чего выразил надежду на то, что ООН и страны-партнеры окажут поддержку в реализации Национальной стратегию развития Киргизии до 2040 года.

Жээнбеков отметил, что Киргизия обеспокоена сложившейся ситуацией с использованием водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, и добавил, что она демонстрирует необходимость выработки новых подходов в этой сфере.

«Комплексное использование водно-энергетических ресурсов в регионе должно определяться системой мер, направленных на устойчивое развитие всех центральноазиатских государств. Поэтому Киргизия выступает за разработку и внедрение в Центральной Азии взаимовыгодных экономических механизмов в данной сфере», — сказал он.

Президент Киргизии акцентировал внимание присутствующих на том, что ни одно государство не застраховано от угроз, связанных с терроризмом и экстремизмом, а потому международное сообщество должно более активно бороться с этим явлением, а также с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, торговлей оружием и отмыванием денег.

«Это весьма актуально для нас, так как мы находимся на перекрестке наркотрафика. К сожалению, принимаемые меры международного сообщества остаются недостаточными. Важно уделить особое внимание в решении этой общей проблемы региона. Необходима координация усилий государств региона в вопросах обеспечения безопасности, укрепления сотрудничества и обмена оперативной информацией», — добавил он.

Подводя итог своего выступления, Сооронбай Жээнбеков выразил мнение, что Организация объединенных наций нуждается в переменах, чтобы соответствовать требованиям времени и нынешних реалий.

При этом, по его словам, такая реформа должна базироваться на принципах универсальности, широкой географической представленности и иметь максимально широкую поддержку государств-членов ООН.

«С целью привлечения внимания ООН и мира к проблеме малых государств, Киргизия выдвинула свою кандидатуру в непостоянные члены Совета безопасности ООН на период 2027 — 2028 годов. Поддержка стран, ранее не избиравшихся в Совбез ООН, позволит дать уверенность в равноправии членов и тем самым поднимет авторитет Организации и укрепит доверие к ней», — резюмировал киргизстанский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что 20 июня 2018 года министр экономики Киргизии Олег Панкратов заявил о том, что киргизстанские власти не намерены вмешиваться в «торговую войну» и реагировать на действия США против России и Китая, а также предпринимать какие-либо санкции в отношении американских товаров.

«На нас пошлины напрямую не распространились, поэтому мы не будем реагировать. Это право ВТО, если одна из стран вводит ограничительные меры, то другая сторона может в ответ вводить такие же санкции. В отношении нас таких мер нет. Если сейчас что-то предпримем, то можем получить ответную реакцию, а нам это не нужно», — подчеркнул он.