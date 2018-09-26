В Каспийском море стартовали военные учения Казахстана

Астана, , 08:44 — REGNUM Военно-морские силы Казахстана отрабатывают ведение боевых действий с выполнением боевых стрельб в Каспийском море, сообщили 26 сентября в пресс-службе министерства обороны республики.

В учениях «Батыс-2018» («Запад-2018») принимают участие ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Сарыарка» и «Мангистау». Военные моряки отработали методику стрельб из всех видов корабельного оружия по береговым целям.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2018 года прикаспийские страны приняли Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ исключает присутствие в Каспийском море вооруженных сил государств, не относящихся к Прикаспийскому региону.

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