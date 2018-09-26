Власти Йемена выдали ордер на арест политика, выступившего против Эр-Рияда

Сана, , 08:10 — REGNUM Власти Йемена выдали ордер на арест политика, выступающего против интервенции в страну арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает 26 сентября Al Jazeera.

Бывший заместитель губернатора провинции Эль-Махра Али бин Салем аль-Хурайзи якобы использовал социальные сети для сообщения пользователям об оккупации Эр-Риядом провинции, что и вызвало недовольство властей, опирающихся на королевство.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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