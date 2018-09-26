Лавров – журналисту о «шпионе» в Норвегии: «Ваш мозг промыт пропагандой»

Нью-Йорк, США, , 02:23 — REGNUM Формулировка о «российском шпионе» в Норвегии — это пропаганда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в МИД РФ.

Журналист задал российскому министру вопрос: «Зачем Вы направляете своих шпионов в Норвегию?»

«Ваш мозг промыт пропагандой. Мы хотим понять, что произошло с нашим гражданином», — ответил Лавров.

«Кстати, Вы знаете, что он приглашался норвежским парламентом? Норвежское гостеприимство бьет все рекорды», — добавил он.

Напомним, 21 сентября в Осло задержали российского гражданина Михаила Бочкарева, прибывшего на международную конференцию по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации. В Совете Федерации Бочкарев отвечал за работу сайта, теперь же в Осло помещен на две недели под домашний арест по подозрению в шпионаже.

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Российский МИД выразил норвежской стороне свой протест в связи с задержанием гражданина РФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Бочкарева Бендик Фальк-Куслунг заявил, что его подзащитного подозревают в сборе данных через беспроводные сети.

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