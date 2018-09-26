ПАСЕ назвали местом, где на РФ «вымещают фантомные боли»

Москва, , 02:11 — REGNUM России не следует участвовать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), считают профессор МГИМО Андраник Мигранян и депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

«Я один из тех людей, кто всегда выступал против участия России в ПАСЕ, во всех структурах, где Россию могут воспринимать как мальчика для битья. И когда прибалты с поляками, и в придачу несколько других малых стран начинают вымещать на России свои фантомные боли. Я всегда с завистью смотрел на США, которые говорили, что международное право не имеет приоритета над нашим национальным законодательством», — заявил Мигранян в теле эфире 25 сентября.

По его словам, сейчас РФ отошла от времен, когда была очень слаба и шла в русле либеральной болтовни, что есть цивилизованный Запад, высокие образцы, которые мы должны принимать и следовать им.

«В моем лице вы найдете союзника, потому что я считаю, что нам абсолютно нечего делать в ПАСЕ», — поддержал Никонов.

ПАСЕ — орган межпарламентского сотрудничества, в который входят представители 47 стран. Ближайшая сессия состоится в начале октября.