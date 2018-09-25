Беспилотный разведчик США Global Hawk замечен в Донбассе и у границ Крыма

Симферополь, , 23:38 — REGNUM Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk шесть часов вел разведку у линии разграничения в Донбассе, а затем курсировал у побережья Крыма и границ Краснодарского края, сообщает 25 сентября Интерфакс-АВН со ссылкой на мониторинговые данные авиационных интернет-ресурсов.

Американский беспилотник оставался над территориями, подконтрольными Киеву, а также над международными водами Черного моря.

Global Hawk четырежды прошел прошел вдоль Черноморского побережья России вдоль южного побережья Крыма, Краснодарского края, в районах Туапсе, Новороссийска и Севастополя.

Напомним, техническое оснащение стратегического 15-тонного беспилотника RQ-4B Global Hawk включает в себя камеру высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, что позволяет вести инструментальную разведку на глубину до 200 км от места своего нахождения, передавая разведданные в режиме реального времени через каналы спутниковой связи.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные разведчики США и НАТО непрерывно собирают данные у российских границ, наращивая интенсивность полетов.

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