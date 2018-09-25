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Трампу очень не нравится ОПЕК

Политика

Об этом американский президент заявил с трибуны ООН

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 20:33 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что ему очень не нравится деятельность Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом Трамп прямо сказал сегодня, 25 сентября, с трибуны генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

«ОПЕК и члены этой организации, как всегда, обкрадывают остальной мир. Мне это не нравится и никому не должно нравиться», — сказал Трамп.

Он посетовал, что США защищают многие страны, входящие в ОПЕК, а те в ответ устанавливают высокие цены на нефть.

Всё это, по мнению Трампа, выглядит не очень хорошо, и США крайне хотели бы, чтобы мировые цены на нефть пошли вниз. Кроме того, те нефтедобывающие страны, которые США «защищают», должны больше платить за эту защиту.

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Организация Объединённых Наций
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