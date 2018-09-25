Баку пригрозил сбивать военную авиацию Нагорного Карабаха

Баку, , 19:20 — REGNUM Любое воздушное средство противника, которое совершит попытку приблизиться к передовым позициям подразделений армии Азербайджана, будет немедленно нейтрализовано. Об говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана по поводу учений Армии обороны Нагорного Карабаха.

Как сообщалось ранее, согласно плану боевой подготовки Армии обороны Нагорного Карабаха на 2018 год, с 25-го по 28 сентября авиация Армии обороны осуществит учебно-тренировочные полеты с привлечением боевых самолетов и вертолетов.

«Цель полетов — совершенствование навыков привлеченного личного состава и повышение степени их боевой подготовки», — говорилось в сообщении пресс-службы министерства обороны Нагорного Карабаха.

Азербайджан назвал инициативу армянских сил по проведению военных учений в Нагорном Карабахе как «провокацию, нацеленную на рост напряженности».

Согласно азербайджанскому ведомству, «всю ответственность за возможные потери будет нести политическое и военные руководство Армении».