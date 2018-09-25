МИД Киргизии планирует уволить посла в Южной Корее из-за его высказываний

Бишкек, , 18:09 — REGNUM Министерство иностранных дел прокомментировало заявления киргизстанского посла в Южной Корее Кылычбека Султана о нарушениях со стороны работников посольства в Малайзии, озвученные им в ходе недавней пресс-конференции, пишет пресс-служба МИД Киргизии.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что намерены в ближайшее время рассмотреть вопрос о внесении руководству страны предложения об освобождении Султана от занимаемой должности.

«Во-первых, следует обратить внимание на очередное нарушение Кылычбеком Султаном положений законодательства, регулирующих деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики. Во-вторых, МИД располагает сведениями, которые указывают на определенные нарушения со стороны самого посла и, в случае их подтверждения, будут переданы в соответствующие органы. Не исключаем, что именно указанные нарушения сподвигли Султана на подобное поведение», — подчеркивают в министерстве.

Вместе с тем дипломатическое ведомство Киргизии пообещало оказать соответствующим государственным органам содействие в изучении информации о нарушениях, озвученной послом Кылычбеком Султаном.

Напомним, 24 сентября 2018 года посол Киргизии в Южной Корее Кылычбек Султан выступил на пресс-конференции с информацией о многочисленных финансовых и иных нарушениях со стороны работников киргизского посольства в Малайзии в период, когда он возглавлял эту дипломатическую миссию. При этом дипломат сослался на призыв президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова об усилении борьбы с коррупцией в государственных органах.