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МИД Киргизии планирует уволить посла в Южной Корее из-за его высказываний

Политика

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что дипломат нарушил правила профессиональной этики и сам может быть замешан в указанных им же нарушениях

Бишкек, 25 сентября 2018, 18:09 — REGNUM  Министерство иностранных дел прокомментировало заявления киргизстанского посла в Южной Корее Кылычбека Султана о нарушениях со стороны работников посольства в Малайзии, озвученные им в ходе недавней пресс-конференции, пишет пресс-служба МИД Киргизии.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что намерены в ближайшее время рассмотреть вопрос о внесении руководству страны предложения об освобождении Султана от занимаемой должности.

«Во-первых, следует обратить внимание на очередное нарушение Кылычбеком Султаном положений законодательства, регулирующих деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики. Во-вторых, МИД располагает сведениями, которые указывают на определенные нарушения со стороны самого посла и, в случае их подтверждения, будут переданы в соответствующие органы. Не исключаем, что именно указанные нарушения сподвигли Султана на подобное поведение», — подчеркивают в министерстве.

Вместе с тем дипломатическое ведомство Киргизии пообещало оказать соответствующим государственным органам содействие в изучении информации о нарушениях, озвученной послом Кылычбеком Султаном.

Напомним, 24 сентября 2018 года посол Киргизии в Южной Корее Кылычбек Султан выступил на пресс-конференции с информацией о многочисленных финансовых и иных нарушениях со стороны работников киргизского посольства в Малайзии в период, когда он возглавлял эту дипломатическую миссию. При этом дипломат сослался на призыв президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова об усилении борьбы с коррупцией в государственных органах.

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Политическая жизнь Киргизии
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