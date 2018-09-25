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Евросоюз осудил планы Албании и Косово по открытию границы

Политика

Еврокомиссия призвала Тирану и Приштину «избегать провокационных действий» на фоне продолжающихся переговоров по Косово

Брюссель, 25 сентября 2018, 15:50 — REGNUM  Европейская комиссия не поддерживает планы властей Албании и односторонне отделившегося от Сербии края Косово отменить досмотр на общей границе с 2019 года, о которых заявил косовский премьер Рамуш Харадинай.

Комментируя данное заявление, пресс-секретарь Еврокомиссии напомнил, что Тирана и Приштина взяли на себя обязательства корректно управлять границами и пропускными пунктами, а также соблюдать все положения соглашений о стабилизации и ассоциации с Европейским союзом, которые заключили обе стороны.

Кроме того, в Еврокомиссии заявили о необходимости «избегать любых провокационных заявлений и действий» в тот момент, когда «президенты Сербии и Косово Александр Вучич и Хашим Тачи продолжают усилия в рамках диалога».

Напомним, в июне было объявлено о планах Албании и Косово объединить свои таможенные службы и отменить контроль за пассажирским сообщением на пограничных переходах. Ранее в Тиране и Приштине также заявили о намерении в перспективе объединить свои зарубежные дипломатические учреждения и иметь общие посольства в других странах.

Читайте подробнее: Албания и Косово отменяют контроль на границе

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