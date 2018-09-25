Экспонаты сирийской войны представят под открытым небом в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 15:40 — REGNUM В Ростов-на-Дону представят документальные свидетельства войны в Сирии — военная форма и оружие, захваченные у боевиков, средства связи, плакаты и фотографии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Выставка, посвященная выполнению воинского долга военнослужащими ВС РФ на территории Сирии, будет развёрнута под открытым небом в парке имени Горького в течение пяти дней. Дата открытия — 26 сентября

По имеющейся информации, будет представлено около 100 экспонатов, в том числе захваченное у террористов оружие, самодельный миномёт, беспилотник, агитационные материалы и даже одежда боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Специальная фотовыставка, посвященная выполнению воинского долга ВС РФ в рамках борьбы с международным терроризмом на территории САР, покажет все этапы подготовки, ведения и всестороннего обеспечения контртеррористической операции в Сирии.

ИА REGNUM напоминает, что Вооруженные силы РФ по официальной просьбе законного правительства Сирии с 30 сентября 2015 года проводят военную операцию против террористических группировок и незаконных вооруженных формирований. В результате на данный момент под контролем правительства САР находится 96% территории страны. За время участия российских военнослужащих в военной операции на территории Сирии боевой опыт получили более 60 тыс. солдат и офицеров российских Вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал большей части группировки ВКС РФ покинуть Сирию в связи с успешным выполнением возложенных на неё задач. В декабре 2017 года на российской авиабазе Хмеймим глава государства отдал приказ начать вывод российской группировки войск из САР.