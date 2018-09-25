Бурджанадзе исключает силовой сценарий с Абхазией и Южной Осетией

Москва, , 15:01 — REGNUM При решении проблем с республиками Южная Осетия и Абхазия, не должно быть силового сценария, заявила 25 сентября лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в пресс-центре ИА REGNUM.

«Когда мы говорим о Южной Осетии и Абхазии, ни о каком силового сценария не должно быть. Проблемы мы можем налаживать только на взаимовыгодной основе», — считает политик.

Она отметила, что у грузинского народа с абхазами и осетинами общая история гораздо больше основана на взаимном уважении, а не на конфронтации. Так, у царицы Тамары был муж осетин, а у грузинской знати было принято своих детей отдавать в абхазские семьи.