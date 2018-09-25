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С начала 2018 года в Турции арестовали свыше 30 тыс. оппозиционеров

Политика

Среди них члены ФЕТО и Рабочей партии Курдистана

Анкара, 25 сентября 2018, 14:22 — REGNUM  Вооруженные силы Турции с начала 2018 года задержали порядка 30 тыс. человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана и ФЕТО, сообщает 25 сентября Anadolu.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Организацию ФЕТО Анкара также считает террористической, власти страны обвиняют ее лидера Фетхуллаха Гюлена в организации государственного переворота, попытка которого провалилась в июле 2016 года.

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