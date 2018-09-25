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Human Rights Watch обвинила хуситов в вымогательствах

Политика

Правозащитники зафиксировали 16 случаев незаконного, с их точки зрения, тюремного заключения

Сана, 25 сентября 2018, 13:21 — REGNUM  Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила йеменских хуситов в похищениях людей и пытках, сообщает 25 сентября Al Arabia.

Правозащитники зафиксировали 16 случаев незаконного, с их точки зрения, тюремного заключения. Целью этих акций было якобы вымогательство денег с родственников.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Саудовской Аравии в ООН обвинил хуситов в кризисе в Йемене

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