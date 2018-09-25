Индонезия призывает ООН положить конец безнаказанности Израиля

Женева, Швейцария, , 11:15 — REGNUM Индонезийское правительство на заседании совета ООН по правам человека в Женеве призвало Организацию Объединенных Наций немедленно положить конец безнаказанности Израиля, сообщает Antaranews.

На сессии совета ООН по правам человека в Женеве, где обсуждалось положение в области прав человека на оккупированных палестинских территориях, правительство Индонезии подтвердило свою прочную и решительную позицию в защите законных и основных прав палестинского народа.

«Уже более 60 лет Израиль делает регион театром напряженности и насилия. Палестинские люди испытывают трудности каждый день, а Израиль упорно продолжает игнорировать международное давление», — заявил Постоянный представитель Индонезии при ООН, ВТО и других международных организаций в Женеве, посол Хасан Клэйб.

Индонезия настоятельно призвала совет ООН по правам человека незамедлительно принять конкретные меры для прекращения безнаказанности, которой продолжает пользоваться Израиль, и призвать государство к ответственности за различные нарушения прав человека.

Посол подчеркнул, что Израиль грубо нарушил различные международные законы путем строительства незаконных поселений, создания разделительных стен и ограничений на территории Палестины, неоднократно применял насилие в отношении палестинских граждан в секторе Газа.

Напомним, недавно была создана комиссия по расследованию нарушений прав человека израильскими силами безопасности против палестинских гражданских лиц во время протестов в Газе в марте 2018 года.