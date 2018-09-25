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КПРФ проголосует против ответственности за увольнение «предпенсионеров»

Политика

Увольнять будут «предпредпенсионеров», опасаются коммунисты

Москва, 25 сентября 2018, 09:27 — REGNUM  Фракция КПРФ в Госдуме намерена голосовать против законопроекта об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Подобный закон был в Белоруссии, они его отменили», — привел он аргумент.

Госдума в третьем чтении планирует обсудить президентский законопроект, предполагающий уголовную ответственность для работодателя за увольнение «предпенсионеров», а также за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Инициатива входит в пакет пенсионных инициатив в связи с предложением правительства повысить пенсионный возраст.

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Пенсионная реформа
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