КПРФ проголосует против ответственности за увольнение «предпенсионеров»

Москва, , 09:27 — REGNUM Фракция КПРФ в Госдуме намерена голосовать против законопроекта об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Подобный закон был в Белоруссии, они его отменили», — привел он аргумент.

Госдума в третьем чтении планирует обсудить президентский законопроект, предполагающий уголовную ответственность для работодателя за увольнение «предпенсионеров», а также за отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Инициатива входит в пакет пенсионных инициатив в связи с предложением правительства повысить пенсионный возраст.