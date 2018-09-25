ЕС создаст институт для спасения ядерной сделки с Ираном

Нью-Йорк, США, , 09:12 — REGNUM Европейский союз (ЕС) намерен создать финансовый институт, который позволит обойти санкции США в отношении Ирана, передает немецкий телеканал N-TV 25 сентября.

С соответствующим заявлением в Нью-Йорке выступила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Целью этого института будет спасение Совместного всеобъемлющего плана действий — так называемой ядерной сделки с Ираном. Многие европейские компании были вынуждены покинуть иранский рынок, чтобы избежать санкций со стороны Вашингтона, но новый институт позволит осуществлять законные финансовые транзакции. Решение о его создании уже принято.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Могерини встретилась с представителями Великобритании, России, Франции, Германии, Китая и Ирана. Все участники собрания согласились, что Иран продолжит выполнять свои обязательства в полной мере.

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