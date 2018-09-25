Вторник, 25 Сентября 2018 года
10:04:40 МСК

ЕС создаст институт для спасения ядерной сделки с Ираном

Политика

Он должен позволить обойти американские санкции против Тегерана

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 09:12 — REGNUM  Европейский союз (ЕС) намерен создать финансовый институт, который позволит обойти санкции США в отношении Ирана, передает немецкий телеканал N-TV 25 сентября.

С соответствующим заявлением в Нью-Йорке выступила глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини. Целью этого института будет спасение Совместного всеобъемлющего плана действий — так называемой ядерной сделки с Ираном. Многие европейские компании были вынуждены покинуть иранский рынок, чтобы избежать санкций со стороны Вашингтона, но новый институт позволит осуществлять законные финансовые транзакции. Решение о его создании уже принято.

В кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Могерини встретилась с представителями Великобритании, России, Франции, Германии, Китая и Ирана. Все участники собрания согласились, что Иран продолжит выполнять свои обязательства в полной мере.

Читайте ранее в этом сюжете: Могерини сказала, кому выгодна ядерная сделка с Ираном

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Ирана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить