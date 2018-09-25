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Председателем Госсобрания Якутии избран декан юридического факультета СВФУ

Политика

Депутаты поддержали его почти единогласно

Якутск, 25 сентября 2018, 06:09 — REGNUM  67 из 68 присутствовавших на первом заседании шестого созыва Госсобрания Якутии депутатов в ходе тайного голосования за председателя законодательного органа поддержали кандидатуру декана юридического факультета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Петра Гоголева. Ещё один депутат от высказывания своего мнения воздержался, против не проголосовал никто, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Считаю ваше доверие высшим проявлением политической консолидации, — сказал депутатам после оглашения результатов голосования Пётр Гоголев. — Стремление к решению актуальных задач, которые стоят перед республикой. Конечной целью нашей общей работы считаю благополучие наших сограждан, которые ждут от нас больших реальных дел. Я надеюсь, что вместе с вами мы с можем это сделать. Итоги голосования показали, что у нас есть одна воля, и мы можем всего этого добиться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидатуру Гоголева на пост спикера поддержала имеющая большинство в Госсобрании партия «Единая Россия». Политолог Виталий Обедин считает замену спикера Ил Тумен предсказуемой, предполагая, что кандидатуру председательствовавшего в предыдущем созыве Госсобрания Александра Жиркова не пропустил бы избранный 9 сентября главой республики Айсен Николаев.

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