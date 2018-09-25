Дипломаты России и Франции обсудили мирный процесс в Афганистане

Москва, , 05:33 — REGNUM В Москве прошла встреча замминистра иностранных дел Игоря Моргулова с французским послом Сильви Берманом, сообщает пресс-служба МИД России.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности процессы по мирному урегулированию на Корейском полуострове. Также стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября генсек ООН Антониу Гуттериш призвал Афганистан и представителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России) установить постоянный диалог для восстановления мира в республике. По его словам, это единственный способ эффективно бороться с террористами в Афганистане.

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