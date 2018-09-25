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NBC: Куратором спецпрокурора США может стать генеральный солиситор

Политика

Франциско был представителем Буша младшего во время пересчета голосов во Флориде в 2000 году

Вашингтон, 25 сентября 2018, 01:05 — REGNUM  Генеральный солиситор США (четвертая по старшинству должность в Верховном суде США, представляет федеральное правительство перед верховным судом — прим. ИА REGNUM ) Ноэл Франциско может взять под свой контроль расследование по якобы вмешательству России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает телеканал NBC.

Сообщается, что Франциско может получить кураторство над спецпрокурором США Робертом Мюллером в случае отставки нынешнего куратора, замминистра юстиции Соединенных Штатов, Рода Розенстайна.

По словам телеканала, Франциско является «типичным республиканцем-консерватором». Отмечается, что он работал в американском минюсте со времен президентского срока Джорджа Буша младшего. Также Франциско был представителем Буша — младшего во время пересчета голосов во Флориде в 2000 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла слухи об отставке замгенпрокурора США Рода Розенстайна. Ранее в американских СМИ появлялась информация, что Розенстайн якобы обсуждал вариант отстранения президента США Дональда Трампа от власти на основании 25-й поправки к конституции США.

Читайте ранее в этом сюжете: Белый дом опроверг информацию об отставке Розенстайна

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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