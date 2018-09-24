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В парламент Литвы внесён новый закон против «Росатома»

Политика

Предлагается запретить работу подрядчиков, которые «угрожают национальной безопасности»

Вильнюс, 24 сентября 2018, 18:02 — REGNUM  Депутат Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Лауринас Касчюнас сегодня, 24 сентября, зарегистрировал в парламенте законопроект, согласно которому все подрядчики на стратегических объектах должны проверятся с точки зрения национальной безопасности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политик, объясняя мотивы законопроекта, напоминает, что похожая процедура уже действует в Литве в отношении крупных инвесторов — их также проверяют на благонадёжность, а стратегические предприятия, даже если они частные, обязаны согласовывать свои сделки. Этот законопроект, по мнению Касчюнаса, укрепит небезопасность и предотвратит появление в Литве нежелательных структур с враждебными по отношению к стране целями.

Одним из таких субъектов политик прямо называет немецкую компанию Nukem, которая занята в различных проектах по снятию с эксплуатации остановленной Игналинской АЭС. Немецкая компания является ключевым подрядчиком. Она принадлежит российской госкорпорации Росатом. В случае принятия закона ей будет запрещено участие в будущих конкурсах на реализацию проектов. Работы на станциях предполагаются ещё в течении не менее 20 лет. В Литве Росатом назван угрозой национальной безопасности, а специальное парламентское расследование провозгласило, что корпорация якобы стремилась влиять на внутренние процессы в Литве.

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