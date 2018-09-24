Стариков призвал добиваться воссоединения России и всей Украины

Москва, , 15:23 — REGNUM России нужно объединиться с Украиной, чтобы избежать появления враждебного государства у своих границ. Об этом 24 сентября заявил публицист Николай Стариков в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале Россия 1.

«Россия должна объединиться не с Донбассом, а со всей Украиной, чтобы избежать того, что там готовят американцы. А американцы готовят враждебное государство на границах России, для того, чтобы в перспективе столкнуть Украину и Россию в войне. Мы должны действовать так, чтобы вся Украина и Россия воссоединились вместе», — сказал Стариков.

Напомним, что отношения России и Украины резко ухудшили после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Пришедшие к власти люди ведут антироссийскую внешнюю политику, гонениям подвергаются русский язык, УПЦ МП, а также восточные области страны с преимущественно русским населением, которые оказались втянуты в гражданскую войну.