В Донбассе начались межреспубликанские соревнования

Луганск, , 14:31 — REGNUM В Луганской Народной Республике (ЛНР) начали состязания между войсками ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 24 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, межреспубликанские соревнования продлятся до 25 сентября. Во время соревнований определятся лучшие артиллерийский, минометный, ракетно-артиллерийский взводы.

Напомним, ЛНР и ДНР стали независимыми от Украины в 2014 году в результате референдумов. После проведения плебисцита новосозданные республики стали строить свою государственность, при этом Киев постоянно мешает этому. Тем не менее теперь у республик есть все необходимые институты власти, а также собственные войска.