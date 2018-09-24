Додон: суд Молдавии совершил «двойное беззаконие»

Кишинёв, , 13:45 — REGNUM Конституционный суд Молдавии совершил «двойное беззаконие», приняв решение отстранить от власти президента Молдавии Игоря Додона. Об этом сам политический деятель написал в своем Facebook.

«Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свёл на нет мою попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента», — подчеркнул глава государства.

https://www.facebook.com/dodon.igor1/posts/2104639759776907

Также Додон отметил, что представители власти и подконтрольные им судебные институты «просто не осознают серьезность своих действий и их последствий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента из-за его отказа назначить двух министров.

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