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Порошенко назвал Украину главным борцом с Россией на восточном фланге НАТО

Политика

Североатлантический альянс для Киева — «единственная гарантия выживания», уверен украинский лидер

Порошенко назвал Украину главным борцом с Россией на восточном фланге НАТО
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 24 сентября 2018, 09:19 — REGNUM  Украина играет ключевую роль в сдерживании России на восточных рубежах Североатлантического альянса. Такое заявление в интервью Rheinische Post сделал президент страны Пётр Порошенко.

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Украинский лидер отметил, что Украина тратит на армию 6% ВВП.

«И я считаю, что тем самым мы фактически уже сегодня играем важную роль в борьбе с российской агрессией на восточном фланге НАТО», — сказал Порошенко.

Также, по его словам, Украина «сражается» не только за себя, но и за «Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности». Глава государства добавил, что для Киева НАТО — «единственная гарантия выживания».

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Как сообщало ИА REGNUM, курс Украины на вступление в Североатлантический альянс президент страны Пётр Порошенко намерен закрепить в конституции. Внести изменения в главный закон страны депутатов Верховной рады украинский лидер призвал 20 сентября в ходе ежегодного послания. По словам Порошенко, это «полностью отвечает нашим украинским национальным интересам и отвечает настроениям абсолютного большинства нашего общества».

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