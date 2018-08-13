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Порошенко: НАТО поддержало украинский закон о национальной безопасности

Политика

Закон вводит подчинение нацгвардии командованию ВСУ в военное время и предоставляет СБУ новый статус

Порошенко: НАТО поддержало украинский закон о национальной безопасности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 13 августа 2018, 12:06 — REGNUM  Закон о национальной безопасности, принятый на Украине, одобрили все ее «партнеры» по НАТО, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 13 августа «Укринформ».

По его словам, «чрезвычайно высокую оценку» дали новому украинскому закону члены НАТО.

Напомним, закон «О национальной безопасности Украины» вступил в силу 8 июля. Закон определяет, что нацгвардия Украины в военное время должна подчиняться командованию ВСУ.

Также закон разделяет должности главы генштаба и главнокомандующего ВСУ. Помимо этого, министр обороны и его заместители теперь будут набираться из гражданских лиц.

Новый статус также получила служба безопасности Украины (СБУ) — теперь она официально должна ловить шпионов, бороться с «сепаратистами» и защищать «государственную целостность Украины».

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