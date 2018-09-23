Глава МИД Японии: совместной декларации Пхеньяна и Сеула недостаточно

Токио, , 17:31 — REGNUM На пресс-конференции после заседания Кабинета министров министр иностранных дел Таро Коно заявил, что в декларации, подписанной 18 сентября между Республикой Корея и КНДР, ничего не сказано об обязанности Северной Кореи сообщить обо всех своих ядерных объектах. Он также заявил, что это одно из основных требований японской стороны.

По информации японского информационного агенства NHK, Коно также заявил, что регистрация всех ядерных объектов является важным шагом на пути к «полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова». «Денуклеаризация должна начинаться с того, что КНДР ставит в известность обо всех своих ядерных объектах. Но, к сожалению, этого достигнуто не было», — заявил глава японского МИД. Он также добавил, что Япония готова, если потребуется, предоставить все необходимые человеческие и технологические ресурсы для создания зоны, свободной от ядерного оружия.