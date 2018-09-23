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Китай согласен на участие Саудовской Аравии в проекте с Пакистаном

Политика

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри заявил, что предложение Саудовской Аравии присоединиться к Китайско-пакистанскому экономическому коридору было сделано с согласия КНР

Исламабад, 23 сентября 2018, 17:38 — REGNUM  Фавад Чаудхри, министр информации и телерадиовещания Пакистана, ответил в социальной сети Twitter на вопрос представителя оппозиционной партии Пакистанская Мусульманская Лига (Наваза Шарифа) о том, было ли получено согласие Китая на приглашение Саудовской Аравии присоединиться к Китайско-Пакистанскому экономическому коридору.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр Фавад Чаудхри заявил, что Пакистан и КНР заинтересованы в расширении проекта. Министр также добавил, что «Пакистан станет центром экономического развития в регионе». По мнению министра, «эра тьмы закончилась».

20 сентября было объявлено, что премьер-министр Пакистана Имран Хан пригласил Саудовскую Аравию стать третьим партнёром в строительстве Китайско-пакистанского экономического коридора. Масштабный проект является частью программы «Один Пояс — Один путь». По словам министра информации и телерадиовещания, Саудовская Аравия дала своё предварительное согласие на крупные инвестиции в экономическое развитие Пакистана.

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Зарубежная хроника
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