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Южная Корея намерена развивать туризм на границе с КНДР

Политика

Решение о развитии туризма было принято после успешного межкорейского саммита в Пхеньяне

Сеул, 23 сентября 2018, 19:52 — REGNUM  Правительство Республики Корея сформировало комиссию, в задачи которой войдет разработка мер по стимулированию туризма в приграничных с Северной Кореей районах.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, решение развивать приграничный туризм было принято в ходе переговоров Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына; оно стало возможным благодаря нормализации отношений между Севером и Югом призвано способствовать сближению двух стран.

Заместитель министра культуры Но Тхэ Кан призвал создать в приграничной зоне условия, которые привлекли бы туристов и позволили оживить эту территорию. Сейчас Северную и Южную Корею разделяет 259-километровая безлюдная демилитаризованная зона шириной в 2 километра, состоящая из минных полей и колючей проволоки.

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Зарубежная хроника
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