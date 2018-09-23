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Путин отправил в отставку члена Центризбиркома Василия Лихачева

Политика

Президентом подписан соответствующий указ

Путин отправил в отставку члена Центризбиркома Василия Лихачева
Иллюстрация: Cikrf.ru
Василий Лихачев

Москва, 23 сентября 2018, 13:59 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке члена Центральной избирательной комиссии России Василия Лихачева. Соответствующий документ опубликован сегодня, 23 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Бывший депутат Государственной думы от КПРФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Василий Лихачев был включен в состав Центральной избирательной комиссии России в марте 2016 года по президентской квоте.

В ЦИК Лихачев курировал вопросы международного взаимодействия.

Стоит отметить, что Лихачев ранее сам заявил, что хочет покинуть пост в ЦИК, так как считает, что выполнил все поставленные перед ним задачи.

На какую работу теперь перейдёт Лихачев — не известно.

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Отставки и назначения
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