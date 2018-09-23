В Хабаровске местные политики обвиняют Фургала в давлении и угрозах

Хабаровск, , 11:44 — REGNUM В Хабаровском крае глава района имени Лазо Владимир Сорокин подготовил заявление в краевую избирательную комиссию и прокуратуру на «противоправные действия» кандидата в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала. Об этом он заявил журналистам сегодня, 23 сентября.

Сорокин утверждает, что Фургал лично звонил ему и угрожал «тяжкими последствиями» в том случае, если он проиграет во втором туре губернаторских выборов.

По словам главы района, никаких жалоб от Фургала на нарушения в ходе голосования в районе имени Лазо официально не поступало. Но при этом, два наблюдателя от ЛДПР вели себя неадекватно на избирательном участке в Хоре.

«Они обвинили председателя участковой избирательной комиссии в том, что она взяла какие-то документы и уничтожила, хотя доказательств не предъявили. Нам пришлось привлечь наряд полиции, чтобы навести порядок. После этого и последовал звонок Фургала», — рассказал Сорокин.

Местные СМИ также сообщают, что Фургал и его команда угрожали и оказывали давление на целый ряд местных политиков. Так, окружение бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова, который уже принял предложение действующего губернатора и кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта войти в состав правительства региона в случае его победы, сообщило об угрозах со стороны Фургала.

Также стало известно о давлении депутат Государственной думы от ЛДПР Александра Шерина на главу Железнодорожного района Хабаровска Дениса Андреева.

Первый заместитель главы Комсомольского района Хабаровского края Игорь Касаткин также написал заявление в прокуратуру, о том, что представители Фургала оказывали на него давление.