В Хабаровске глава УИК №46 опровергла обвинения со стороны ЛДПР

Хабаровск, , 09:48 — REGNUM В Хабаровске председатель участковой избирательной комиссии №46 Татьяна Елисеева опровергла информацию наблюдателей от партии ЛДПР о том, что вход в здание, где расположен УИК якобы закрыт. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает портал «Народные новости».

Ранее в сети интернет члены ЛДПР распространили видеозапись, на которой якобы запечатлено, что входная дверь в здание, где расположен УИК №46 закрыта.

Председатель участковой избирательной комиссии №46 Татьяна Елисеева опровергла эту информацию и разъяснила ситуацию. Дело в том, что здание, в котором расположен УИК №46 имеет два адреса — улица Некрасова, 81 и улица Серышева, 47. Речь идёт о большом здании Дальневосточного государственного университета путей сообщения, которое расположено на пересечении этих улиц.

Участковая избирательная комиссия №46 действительно располагается в этом здании, но вход в помещение, где проходит голосование, расположен со стороны улицы Серышева, о чем специально указано как на сайте Центральной избирательной комиссии, так и на сайте краевого избиркома.

А представители ЛДПР засняли вход в здание со стороны улицы Некрасова, который в день голосования действительно закрыт.

Елисеева отметила, что члены партии ЛДПР не дали ей объяснить происходящее.