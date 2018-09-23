Воскресенье, 23 Сентября 2018 года
10:34:09 МСК

В Хабаровске глава УИК №46 опровергла обвинения со стороны ЛДПР

Политика

Избирательный участок работает в штатном режиме

Хабаровск, 23 сентября 2018, 09:48 — REGNUM  В Хабаровске председатель участковой избирательной комиссии №46 Татьяна Елисеева опровергла информацию наблюдателей от партии ЛДПР о том, что вход в здание, где расположен УИК якобы закрыт. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает портал «Народные новости».

Ранее в сети интернет члены ЛДПР распространили видеозапись, на которой якобы запечатлено, что входная дверь в здание, где расположен УИК №46 закрыта.

Председатель участковой избирательной комиссии №46 Татьяна Елисеева опровергла эту информацию и разъяснила ситуацию. Дело в том, что здание, в котором расположен УИК №46 имеет два адреса — улица Некрасова, 81 и улица Серышева, 47. Речь идёт о большом здании Дальневосточного государственного университета путей сообщения, которое расположено на пересечении этих улиц.

Участковая избирательная комиссия №46 действительно располагается в этом здании, но вход в помещение, где проходит голосование, расположен со стороны улицы Серышева, о чем специально указано как на сайте Центральной избирательной комиссии, так и на сайте краевого избиркома.

А представители ЛДПР засняли вход в здание со стороны улицы Некрасова, который в день голосования действительно закрыт.

Елисеева отметила, что члены партии ЛДПР не дали ей объяснить происходящее.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Второй тур выборов губернатора Хабаровского края-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить