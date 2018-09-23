Защита Бутиной вынуждена оправдываться в суде за свои действия

Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Адвокату Роберту Дрисколлу, который защищает российскую гражданку Марию Бутину, обвиняемую в США в шпионаже, пришлось оправдываться перед судом за запрос документов у Американского университета, где училась обвиняемая. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает телеканал RT со ссылкой на базу судебных документов.

В ходе судебного процесса защита Бутиной запросила документы, которые могли бы прояснить ситуацию с публикациями в СМИ по поводу обеспокоенности студентов возможной связью Бутиной с российскими спецслужбами. Однако в ходе судебного разбирательства адвокат Дрисколл был вынужден оправдываться перед судьей за этот шаг.

Адвокат пояснил, что СМИ сообщали, что ряд студентов Американского университета очень обеспокоен тем, что Бутина могла быть связана с российскими спецслужбами и в связи с этим подавали заявления в правоохранительные органы. Но сторона обвинения не предоставила эти заявления. В связи с этим защита запросила эти заявления у полиции кампуса университета.

На вопрос судью, а зачем защите понадобились эти заявления, Дрисколл ответил, что «любые документы, которыми располагает университет в связи с этим инцидентом, уместны для защиты».