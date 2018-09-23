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Самолет ВВС Британии провел разведку у берегов Крыма

Политика

Разведывательный самолет несколько часов летал возле побережья Крыма и Краснодара

Самолет ВВС Британии провел разведку у берегов Крыма
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Симферополь, 23 сентября 2018, 08:30 — REGNUM  Стратегический разведывательный самолет ВВС Британии RC-135W провел многочасовой разведывательный полет у берегов Крыма, об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Согласно этим данным, разведывательный самолет RC-135W с бортовым номеров ZZZ 666, способный вести глубокую радиоэлектронную разведку на территории противника, взлетел с авиационной базы Суда-бэй, расположенной на греческом острове Крит.

Разведывательный самолет несколько часов летал возле побережья Крыма и Краснодара, в районе Крыма в зону его наблюдения попала территория, где размещен российский комплекс ПВО С-400.

Отметим, ранее 21 сентября Минобороны РФ сообщило о том, что за неделю воздушную разведку у границ России вело 37 летательных аппаратов, 13 раз российские истребители поднимались на перехват, нарушения границ воздушного пространства России не зафиксировано.

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