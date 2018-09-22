Утверждена Стратегия инновационного развития Узбекистана на 2019-2021 годы

Ташкент, , 17:22 — REGNUM Президент Узбекистана указом утвердил Стратегию инновационного развития на 2019−2021 годы, документ утвержден в целях ускоренного развития страны на основе современных достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября представитель пресс-службы президента Узбекистана.

По его словам, главной целью стратегии является развитие человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса;

«Основными задачами стратегии является вхождение Узбекистана к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса, повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы подготовки кадров, укрепление науки и научных исследований, создание действенных механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», отметили в пресс-службе.

Документом также предусмотрено увеличение вложения государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские работы, повышение эффективности деятельности органов госвласти путем внедрения современных методов и инструментов управления, создание устойчиво функционирующей социально-экономической инфраструктуры.

В целях реализации стратегии образована правительственная комиссия во главе с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым.

В задачи комиссии входит обеспечение качественной разработки и внесение в установленном порядке проектов нормативно-правовых актов, направленных на реализацию стратегии, организация встреч, семинаров, «круглых столов» и пресс-конференции, с широким привлечением представителей средств массовой информации, научных кругов и зарубежных экспертов, а также институтов гражданского общества.

Комиссия будет ежеквартально вносить в администрацию президента подробную информацию о ходе реализации настоящего Указа.

Президент Узбекистана установил персональную ответственность руководителей своей администрации, правительства, министерств и ведомств, ответственных за реализацию стратегии.

При этом, руководителям поручено в ходе реализации документа создать условия для реального и качественного изменения ситуации, решение насущных проблем граждан, улучшение социальной инфраструктуры и развитие регионов.

МИД, Госкомитету по статистике и другими заинтересованными ведомствами указано обеспечить регулярное направление международным организациям необходимых данных и показателей для ежегодного включения Республики Узбекистан в рейтинг Глобального инновационного индекса.

Министерствам и ведомствам в месячный срок поручено утвердить программы развития на 3 года, предусматривающие взаимосвязанные правовые, экономические, социальные, организационные и технические меры по достижению целевых показателей, с принятием новых программ развития на последующие 3 года.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, https://regnum.ru/news/society/2486722.html президент Узбекистана озаботился также и здоровьем своих граждан и распорядился привлечь население, особенно молодежь, к занятиям физической культурой и массовыми видами спорта.

Президентом поручено резко увеличить число спортивных соревнований районного, городского, областного и республиканского уровней, поощрять победителей и призеров денежными призами.

Кроме того, для широкого привлечения населения, особенно молодежи, к спорту, поручено проводить тесты в соревновательном виде и внедрить награждение их победителей нагрудными знаками трех степеней по аналогу с советским ГТО.