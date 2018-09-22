Путин направил Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом

Москва, , 13:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результатет террористического акта в иранском городе Ахваз во время военного парада. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования… Возмущены этим кровавым преступлением. Рассчитываем, что все причастные к нему понесут заслуженное наказание», — сказано в телеграмме Путина.

Российский лидер подчеркнул, что этот варварский террористический акт в очередной раз указывает на необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях по всему миру.

Путин попросил Рухани передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления всем раненым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана неизвестные боевики открыли огонь. По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека. Более 30 человек получили ранения.

Отвественность за теракт пока не взяла на себя ни одна из террористических организаций. Тем не менее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за терактам стоят США и их сателлиты на Ближнем Востоке, которые спонсируют терроризм.

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