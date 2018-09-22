Суббота, 22 Сентября 2018 года
11:45:06 МСК

Медики не разрешили кандидату в президенты Бразилии участвовать в дебатах

Политика

Жаир Болсонару сообщил, что врачи строго запретили ему покидать госпиталь, поэтому он не сможет принять участие в теледебатах перед первым туром выборов

Сан-Паулу, Бразилия, 22 сентября 2018, 09:38 — REGNUM  Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару заявил, что врачи запретили ему принимать участие в теледебатах, 21 сентября пишет Folha de Sao Paulo.

Жаир Болсонару сообщил бразильской газете, что врачи строго запретили ему покидать госпиталь, поэтому он не сможет принять участие в теледебатах перед первым туром выборов.

Болсонару подчеркнул, что рассчитывает выписаться из отделения интенсивной терапии уже через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября на кандидата в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии было совершено нападение. Жаир Болсонару получил ножевое ранение, врачам потребовалось провести две операции. Сейчас Болсонару находится в госпитале в Сан-Паулу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Состояние здоровья политиков и деятелей культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить