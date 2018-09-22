Медики не разрешили кандидату в президенты Бразилии участвовать в дебатах

Сан-Паулу, Бразилия, , 09:38 — REGNUM Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару заявил, что врачи запретили ему принимать участие в теледебатах, 21 сентября пишет Folha de Sao Paulo.

Жаир Болсонару сообщил бразильской газете, что врачи строго запретили ему покидать госпиталь, поэтому он не сможет принять участие в теледебатах перед первым туром выборов.

Болсонару подчеркнул, что рассчитывает выписаться из отделения интенсивной терапии уже через несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября на кандидата в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии было совершено нападение. Жаир Болсонару получил ножевое ранение, врачам потребовалось провести две операции. Сейчас Болсонару находится в госпитале в Сан-Паулу.