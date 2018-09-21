Глава МИД России осудил «великодержавные» амбиции ЕС на Балканах

Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 21:17 — REGNUM Москва не имеет ничего против интеграции Западных Балкан в Европейский союз, но призывает Брюссель уважать право государств региона развивать отношения и с другими странами. Об этом 21 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Баня-Луке.

«Наверное, вы обратили внимание на заявление в начале сентября Федерики Могерини, которая буквально сказала, что Балканы — это территория ЕС, и никто больше сюда не должен соваться. Мы ничего не имеем против стремления балканских стран, включая Боснию и Герцеговину, в Европейский союз. Но подобные аррогантные великодержавные заявления не делают чести ЕС», — сказал глава МИД России.

Лавров высказал мнение, что такая позиция Брюсселя «противоречит естественному праву всех балканских государств не только стремиться в Евросоюз, но и развивать отношения с другими странами, которые отвечают интересам соответствующих государств».

Напомним, ранее сегодня Сергей Лавров заявил о неприемлемости попыток ставить народы Балкан перед выбором: «либо с Западом, либо с Россией».

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