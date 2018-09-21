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Минэнерго Казахстана указало на ошибку антикоррупционного ведомства

Политика

В минэнерго обещали принять меры в отношении должников

Астана, 21 сентября 2018, 17:34 — REGNUM  Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана ошиблось в принадлежности двоих госслужащих, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, к министерству энергетики республики. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе минэнерго Казахстана.

Двое госслужащих являются сотрудниками территориального департамента экологии по Мангистауской области комитета экологического регулирования и контроля. Однако в минэнерго обещали принять меры в отношении должников.

Напомним, 20 сентября заместитель председателя агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана Олжас Бектенов заявил, что сотрудники министерства энергетики длительное время не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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Политическая жизнь Казахстана
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