Минэнерго Казахстана указало на ошибку антикоррупционного ведомства

Астана, , 17:34 — REGNUM Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана ошиблось в принадлежности двоих госслужащих, уклоняющихся от уплаты административных штрафов, к министерству энергетики республики. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе минэнерго Казахстана.

Двое госслужащих являются сотрудниками территориального департамента экологии по Мангистауской области комитета экологического регулирования и контроля. Однако в минэнерго обещали принять меры в отношении должников.

Напомним, 20 сентября заместитель председателя агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана Олжас Бектенов заявил, что сотрудники министерства энергетики длительное время не оплачивают штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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