Президент Афганистана Гани осудил нападение на шиитов в Кабуле

Кабул, , 17:46 — REGNUM 20 сентября Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, выступая на посвященной празднованию дня Ашура торжественной церемонии в районе Кабула Дашти Барчи, осудил недавнее нападение на шиитов в столице страны.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», глава страны призвал народ Афганистана вместе бороться против врагов мира. Он также добавил, террористы, атакующие образовательные центры, мечети и места отправления культа, не следуют праведному пути.

Гани заявил, что справедливость восторжествует и назвал Афганистан образцом единства в мусульманском мире, так как эту страну населяют представители разных этнических групп.

Президент уверен, что судьба суннитов и шиитов в Афганистане прочно связана, и все попытки террористических группировок усилить противоречия между этими религиозными группами обречены на провал.

Ашраф Гани вновь подчеркнул, что правительство принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности в Кабуле, особенно в его западной части, где планируется открыть госпиталь, пожарную станцию и центр неотложной помощи.

Гани сообщил жителям района Дашти Барчи, что он открыт для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью и они могут передать ему свои рекомендации через официальных представителей.